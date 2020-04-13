На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Скидка на российскую нефть осталась прежней - $3,7 за баррель, сообщает агентство Argus.

Цена на нефть Urals снизилась до $16,71

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,1K

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1K

Общество В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты. 47

Политика В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева» Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».

Происшествия В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией. 10

Общество Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". 123

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 22

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 292

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля. 8

Армия и оружие Две авианосные группы США продолжат боевое дежурство Соединенные Штаты приняли решение оставить на боевом дежурстве две авианосные ударные группы в период пандемии коронавируса и, вызванного ей, экономического кризиса.

Технологии «Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19 Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,7K

Здоровье Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе. 2

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 228

Транспорт В Краснодарском крае появятся карантинные посты В Краснодарском крае появятся карантинные посты. Полицейские будут выборочно останавливать машины и проверять у них пропуска. 42

Политика В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 5

Армия и оружие Мураховский объяснил желание США создать новую тяжелую БМП взамен Bradley Военный эксперт, публицист Виктор Мураховский высказался о планах США начать разработку новой перспективной боевой машины пехоты, которая придет на замену устаревшим БМП М2 Bradley.

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. 47

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 30

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 8