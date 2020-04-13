На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Скидка на российскую нефть осталась прежней - $3,7 за баррель, сообщает агентство Argus.

Цена на нефть Urals снизилась до $16,71

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