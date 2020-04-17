Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

с чего всё началось

На 10.20 по мск стоимость фьючерса за баррель WTI с поставкой в мае 2020 года снизилась на 21,8% — до $15 за баррель.

Цена нефти WTI опустилась до $15 за баррель

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