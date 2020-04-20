Энергетика

РБКРБКЦена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена на нефть Brent падает на 4,6% — до $27,08.
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Цена нефти WTI упала ниже 14 долларов за баррель впервые за 21 год

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Нефть WTI упала до минимума за 21 год

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Цена на нефть WTI упала ниже $14 впервые за 21 год

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Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
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Число заболевших коронавирусом в Югре достигло 188

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