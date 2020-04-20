Энергетика
РБКЦена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена на нефть Brent падает на 4,6% — до $27,08.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
Комментарии
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Общество
«Яндекс» сообщил о популярности запроса «когда все это закончится»
«Яндекс» собрал статистику изменения количества поисковых запросов во время самоизоляции, по которым можно проследить, как менялись интересы пользователей, вынужденных много времени проводить дома.
РБК 05:43
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Экономика
Россия докапитализирует Фонд развития промышленности на 30 млрд рублей
"С учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий было принято решение о докапитализации фонда на 30 млрд рублей", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.
ТАСС 17 апреля в 12:20
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
Инвестор начал рекультивацию полигона в Шиесе
Интерфакс - Россия 06:08
Футбол
Федун назвал провалом аренду Шюррле
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что с финансовой точки зрения аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле стала провалом.
Российская газета 07:35
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении страны
Власти США неоднократно испытывали мощь биологического оружия на населении страны.
Дни24 04:09
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Югре достигло 188
В целом общее число заболевших в регионе достигло 188.
Вестник 06:01
Общество
Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
Футбол
«ПСЖ» не может договориться с футболистами о снижении зарплат
По информации L'Équipe, генеральный директор команды Леонардо и представляющие интересы игроков Маркиньос и Тиаго Силва обсуждают вопрос снижения зарплат на 20-30%.
Газета.Ru 06:22
Общество
60 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com 07:29
Музыка
Звезды мирового шоу-бизнеса провели концерт в поддержку врачей
Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:11 — REGNUM Восьмичасовой благотворительный онлайн-концерт в поддержку медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса, провели звезды мирового шоу-бизнеса 18 апреля.
REGNUM вчера в 02:11
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40