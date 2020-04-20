Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена на нефть Brent падает на 4,6% — до $27,08.

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

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