Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Комментарии
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Общество
ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса
ГИБДД сообщила, что, в случае если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК 24 апреля в 17:49
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня вчера в 04:55
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Футбол
РФС не исключает досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ
Российский футбольный союз может досрочно завершить сезон 2019/20 в Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
DixiNews вчера в 23:58
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Футбол
ФИФА предлагает ввести по пять замен в матче до конца сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры.
Матч ТВ 08:55
Общество
Вильфанд предрек россиянам самый жаркий год
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку наиболее жарких.
Газета.Ru 05:50
Общество
Авиакомпании резко подняли цены на билеты в апреле–мае
«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair резко подняли цены на перелеты из Москвы.
Коммерсантъ 09:17
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
Футбол
Ригони оплатил продукты 50 семьям в Аргентине
Нева Спорт 08:47
Общество
ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Нэнси Пелоси поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден стал наиболее вероятным кандидатом от демократов после выхода из предвыборной гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который также ранее заявил о своей поддержке Байдену.
РЕН ТВ 08:12
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Общество
В Севастополе режим повышенной готовности продлят до 30 мая
"Врио губернатора [Михаил Развожаев] заявил, что продлит режим повышенной готовности до 30 мая, а режим самоизоляции будет действовать как минимум до 30 апреля", - говорится в сообщении.
ТАСС 09:06
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11