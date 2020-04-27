Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Комментарии
Общество
Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза
Авиабилеты на рейсы нескольких крупнейших авиакомпаний стали на 50-100 процентов дороже по сравнению с 2019 годом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Россия оказалась четвертой в мире по расходам на оборону
По итогам 2019 года военные расходы РФ составили $65,1 млрд. Российская доля в общемировых тратах на оборону составила 3,4%.
Ruposters.ru 06:17
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Здоровье
За сутки у пяти человек с ОРВИ подтвердился коронавирус
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у пяти человек, обратившихся к медикам с симптомами ОРВИ.
Известно.ру 08:48
Гаджеты
Apple отложила массовое производство новых iPhone
«По словам знакомых с ситуацией источников, Apple Inc отложит массовое производство своих флагманских iPhone примерно на месяц, так как пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, являющейся центром цепочки поставок бытовой электроники», — говорится в материале.
Компания 08:34
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
Здоровье
Власти Челябинской области пока не закрывают Златоуст на карантин
Как сообщили сегодня в ходе брифинга первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и глава Златоуста Максим Пекарский, очаг заболеваемости коронавирусом в городской больнице удалось локализовать.
Челябинский обзор 06:26
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
Финансы
ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар минус 22 копейки, евро плюс 51 копейка
Правда, евро подорожал на 50 копеек, и будет стоить 80 рублей 76 копеек.
ИА Клерк.Ру 08:58
Наука
Расшифрован геном вируса простого герпеса
Немецкие и британские ученые расшифровали геном вируса герпеса простого типа, который оказался сложнее, чем считалось ранее.
Аргументы и Факты 08:59
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
Происшествия
Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса
Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
Московский Комсомолец 09:25
Наука
Вероятностная модель предсказала 38 процентов самоубийств
В целом, по всем пяти выборкам вероятностным моделям удалось предсказать 38 процентов случаев самоубийств в среднем за 2,1 года до их совершения с точностью до 90 процентов.
N+1 08:53
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику в храме ВС РФ
Мойка78 вчера в 21:58
Экономика
Два крупнейших российских союза пивоваров решили объединиться
СРП отмечает, что в него входят 97 членов, в НСППиН — 89.
ПРАЙМ 04:24
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Здоровье
За сутки в Архангельской области никто не заболел коронавирусом
В Поморье коронавирусом заразились 175 человек, 22 выписаны. На наличие COVID-19 в Архангельской области обследованы 12 181 человек.
Двина Сегодня 04:02
Происшествия
В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек
Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир и водитель автобуса доставлены в больницу. Пассажиров в маршрутке не было.
Российская газета 07:50
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Политика
Нэнси Пелоси поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден стал наиболее вероятным кандидатом от демократов после выхода из предвыборной гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который также ранее заявил о своей поддержке Байдену.
РЕН ТВ 08:12
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
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