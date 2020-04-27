Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42

Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%

РБК09:48

Биржевые котировки американской легкой нефти рухнули на 25%

Эхо Москвы09:31

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена на нефть WTI падает более чем на 25%

RT на русском09:15

Нефть подешевела в понедельник

Интерфакс00:54

Новости кризиса 27 апреля: сотрудники банков переедут жить в офисы, россияне не хотят платить по кредитам

URA.Ru00:00
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Комментарии

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Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

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Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса

Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
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Нэнси Пелоси поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США

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