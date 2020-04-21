Энергетика
РамблерЦены на нефть начали резко расти
Цены на нефть североморской Brent и техасской WTI резко выросли в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель.
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Комментарии
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Piter.tv 21 апреля в 06:14
Шоу-бизнес
Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз
Ричард Гир в свои 70 лет стал отцом в третий раз.
Дни24 вчера в 10:00
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Политика
Китай оценил подход России к вопросу о происхождении COVID-19
Китай ценит объективный, рациональный и научный подход России к вопросу о происхождении COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Взгляд.ру 04:44
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Авто
Владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей на техосмотре
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
Армия и оружие
В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57
The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Авто
Появились изображения современной Lada «Тарзан»
Основой возрожденного «Тарзана», судя по рендерам, мог бы стать универсал LADA Vesta SW, получивший новую лифтованную подвеску и высокопрофильные «зубастые» шины.
Автоновости дня вчера в 13:12
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 21 апреля в 10:57
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Армия и оружие
Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.
РИА Новости 05:13
Общество
В США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19
США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае.
Life.ru вчера в 23:45
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Политика
В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
Футбол
«После автогола в дерби с ЦСКА ко мне подошел Ковтун и сказал: «Ты не первый и не последний». Интервью самого загадочного легионера «Спартака»
Камерунец сыграл всего в трех матчах, но успел в них получить две желтые карточки и забить автогол на 9-й минуте домашнего дерби с ЦСКА.
Спорт-Экспресс 03:00
Здоровье
В Златоусте планируют ввести пропускной режим по примеру Москвы
Златоуст может стать первым городом в Челябинской области, где будет действовать пропускной режим, аналогичный московскому.
News.ru 05:07
Авто
Toyota представила новый кроссовер
Премьера нового кроссовера Toyota была запланирована на март: его должны были презентовать в рамках Женевского автосалона.
Российская газета 05:24
Происшествия
В Казани эвакуировали здание правительства РТ и мэрии
В Казани эвакуировали здание правительства РТ из-за сообщения о минировании, сообщили очевидцы.
Казанские ведомости 06:07
Происшествия
Читу затянуло дымом от пожара у Ивано-Арахлейских озёр
По информации минприроды, по состоянию на 11.00 23 апреля на территории в Забайкалье зафиксировано 10 лесных пожаров, восемь из них действуют на площади 1,8 тысячи гектаров.
Чита.Ру 01:38
Здоровье
В Прикамье смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса
Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев разместил на своей странице во ВКонтакте, возможные сценарии эпидемии коронавируса в Пермском крае, которые просчитал доцент МГУ Михаил Тамм.
Рифей-Пермь 04:18
Общество
ООН предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ФедералПресс вчера в 00:10