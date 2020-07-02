Энергетика
Rostov gazetaСтоимость нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Как пишет RNS, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI подскочила до $39,9 за баррель.
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Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 12:32
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально
Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com 11:21
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру вчера в 11:36
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Политика
В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну.
Газета.Ru 12:15
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Политика
США призвали Германию воспринимать Россию как угрозу
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию с большей осторожностью относиться к России.
Lenta.ru 13:33
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
Шоу-бизнес
Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.
Коммерсантъ 12:26
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Игры
Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout
Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
Матч ТВ 13:34
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 08:36
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47