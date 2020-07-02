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Общество Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести». 7

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