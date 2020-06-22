Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта

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Нефть вернулась к $42 за баррель

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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

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Ориентир Brent на вторник - диапазон $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

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Котировки Brent и WTI вернулись к росту

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Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.ру22 июня в 14:26
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Evo-rus.com 12:47
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Политика

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
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Здоровье

В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств

Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
42
Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы 15:02
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Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
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Экономика

Путин снизил налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%

Президент России Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-сферы до трёх процентов.
Мойка78 вчера в 10:50
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
2,1K
Интернет

Google введет автоматическое удаление истории местоположений

Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда 15:02
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Происшествия

Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.
RT на русском 14:38
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
RT на русском 14:11
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Культура

Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»

Афиша Daily 05:13
Политика

Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву

Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва вчера в 11:22
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Политика

В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
4
Общество

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии

REGNUM 09:15
38
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 14:50
1,6K
Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости 22 июня в 21:17
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