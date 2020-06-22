Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта

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В Москве завершился 15-минутный салют

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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
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Происшествия

В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка

Российская газета 10:10
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о своем общении с Ефремовым

Newstracker.ru 09:19
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
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Шесть жителей Ставрополья заразились лихорадкой после укусов клещей

На Ставрополье зафиксировали шесть случаев заражения крымской лихорадкой. Причиной заболевания стали укусы клещей.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 11:07
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Общество

Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
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Футбол

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0

ProstoProSport 14:53
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
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Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Общество

Экс-чиновник растянул плакат с Гитлером в центре Москвы

Газета.Ru 11:54
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени

Газета.Ru 15:28
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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
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Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ вчера в 16:29
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Авто

Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival

Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом.
Pnzdrive 03:27
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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