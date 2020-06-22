Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:28
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 11:06
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру 09:54
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
Происшествия
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка
Российская газета 10:10
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о своем общении с Ефремовым
Newstracker.ru 09:19
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Здоровье
Шесть жителей Ставрополья заразились лихорадкой после укусов клещей
На Ставрополье зафиксировали шесть случаев заражения крымской лихорадкой. Причиной заболевания стали укусы клещей.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 11:07
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Футбол
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0
ProstoProSport 14:53
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени
Газета.Ru 15:28
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Авто
Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival
Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом.
Pnzdrive 03:27
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09