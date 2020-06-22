Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Общество Пылевое облако из Сахары надвигается на Кубу Пылевое облако из пустыни Сахара (Африка) движется в направлении Кубы и уже достигло восточной части Карибского моря, заявил главный специалист группы прогнозирования метеорологического центра Сьего-де-Авила Орландо Кордова 22 июня, на своей странице на сервисе Twitter. 14

Авто Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам. 33

Общество Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press. 11

Общество Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова. 946

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 132

Общество СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ. 6

Общество «Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 76

Политика Анализ на коронавирус у президента Киргизии оказался отрицательным У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны, у которых по прилете в Москву тест на коронавирус показал положительный результат, подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. 720

Общество Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев. 2

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 3,2K

Политика Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. 247

Политика Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу. 105

Происшествия Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми). 2