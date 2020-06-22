Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика
Япония отказалась от размещения систем ПРО США
Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore.
РБК вчера в 21:10
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Футбол
Главный тренер дубля «Динамо»: «Готовы играть с ЦСКА и ждем, что армейцы нам устроят чемпионский коридор»
Главный тренер молодежной команды «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его футболисты готовы выйти на поле в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Матч ТВ 04:45
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Политика
Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Баскетбол
Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА
РИА Новости 02:23
Происшествия
Российский траулер сел на мель около берега Норвегии
Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя.
Известия 03:33
Космос
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен
Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink.
ТАСС 22 июня в 16:55
Экономика
Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой
Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Наука
Древние рыбы не являлись предками осетра, несмотря на их схожесть
Авторы работы выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым возникли предки осетров, были комплексными, а именно - рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и эти изменения позволили им выжить.
Goroday.ru 04:01
Общество
Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ
Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
Футбол
Дмитрий Комбаров: итоги сезона РПЛ уже не будут справедливыми на 100%
Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал Анатолию Самохвалову о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
В Нижегородской области открыли памятник Сталину
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину.
Газета.Ru 02:48
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
В Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей на Параде Победы
В Севастополе танк Т-34, отреставрированный специально к Параду Победы, чуть не въехал в толпу зрителей.
Дни24 вчера в 09:23
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29