Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
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Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Происшествия
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
ForPost вчера в 08:39
Гаджеты
Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных
Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
ТАСС вчера в 15:35
Политика
Путин заявил о начале глобального кризиса
Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса ударила по мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии в мире.
Lenta.ru 10:34
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Путин встретился с президентом Сербии
Известия 11:37
Культура
В Барселоне оперный театр устроил концерт для растений
Первый после трехмесячного карантина по коронавирусу концерт, который состоялся в барселонском оперном театре «Лисеу», был дан для растений.
Наша версия 09:29
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 05:38
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Общество
Нижегородка держала взаперти свою дочь 26 лет
Жительница нижегородской деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от других людей, передает РИА «Новости».
Вечерняя Казань 09:49
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры
Четвертая Власть 11:14
Автоспорт
В трансляциях Формулы 1 появится новая графика
В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
Autosport.com.ru 04:05
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
Общество
Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить регионам в рамках борьбы с коронавирусом дополнительно еще 100 млрд руб. на компенсацию расходов.
Газета.Ru 11:23
Политика
Путин заявил, что РФ еще предстоит додавить коронавирус
Россия в период эпидемии коронавируса показала лучшие качества своего народе, но ей еще предстоит додавить эту заразу.
ФАН 11:47
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Политика
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46