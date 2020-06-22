Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
В России за сутки выявили 7 425 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7 425 заразившихся коронавирусом в 84 регионах, в том числе 40 новых случаев в Татарстане.
БИЗНЕС Online 23 июня в 03:35
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Игры
Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers
Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers.
NewInform 02:47
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor 23 июня в 10:28
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Кино
Paramount выпустит «Крик 5» в 2021 году
Предыдущий фильм франшизы «Крик 4» вышел на экраны в 2011 году, спустя одиннадцать лет после «Крика 3», который изначально должен был стать финальной картиной серии.
Popcornnews.ru 03:30
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории
Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
В Москве стартовало электронное голосование по поправкам в Конституцию
В Москве началось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию. Мероприятие продлится до восьми вечера 30 июня.
Москва 24 03:27
Общество
РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy
Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
Схема движения изменится на трассе М-7 в Кстовском районе
ТаракаНН вчера в 02:34
Технологии
«Мегафон» запустил решение для онлайн-мониторинга воды
«Мегафон» продолжает расширять портфель продуктов интернета вещей (IoT) и запускает комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды».
CNews 03:14
Армия и оружие
Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:34
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Финансы
Российский рынок акций открылся падением
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.
Финмаркет 03:22
Гаджеты
Xiaomi выставила на продажу мини-ПК Ningmei CR100 за $210
Клиентам предлагается купить мини-ПК Ningmei CR100 по цене в $210.
ПРАЙМ 02:39
Путешествия
Места в отелях Анапы могут стать дефицитными
Количество бронирований в гостиницах и отелях Анапы уже превышает прошлогодние значения, места на популярные даты могут стать дефицитными.
Коммерсантъ Краснодар 03:23
Общество
В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные
В 20 штатах США продолжает расти суточное число новых случаев заражения, пишет издание.
Российская газета вчера в 17:39
Гаджеты
В Сети опубликованы живые фото часов Samsung Galaxy Watch 3
В Сети продемонстрировали живые изображения новой модели умных часов под названием Galaxy Watch 3. В частности, южнокорейский бренд в ближайшее время проведет презентацию, на которой рассекретят аппарат.
Rusargument 22 июня в 15:31
Общество
В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса
7 113 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в 82 регионах России за последние сутки.
Москва 24 03:30
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой
Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50