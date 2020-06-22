Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Экономика
Началась трансляция телеобращения Владимира Путина
Владимир Путин предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.
Прибой 10:18
Общество
Путин оценил эффективность нерабочих дней для борьбы с эпидемией
Москва, 23 июня 2020, 17:26 — REGNUM Период нерабочих дней в России оказался своевременной и эффективной мерой.
REGNUM 10:26
Общество
Повышенные выплаты для безработных сохранятся в июле и августе
Меры поддержки оставшихся без работы граждан будут действовать в июле и августе, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Парламентская газета 10:38
Политика
Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО.
РИА Новости 09:51
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Политика
Украина заявила, что Россия должна Киеву сотни миллионов долларов
Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ".
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Гаджеты
Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей
Напомним, ранее сообщалось, что баварский бренд BMW объявил о сотрудничестве со специалистами с Apple в вопросе создания и развития новой функции под названием CarKey, которая позволяет владельцам использовать iPhone для разблокировки и запуска своего автомобиля.
32CARS.ru 01:05
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Общество
Названы сроки проведения Всероссийской переписи населения
Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года.
Известия 09:23
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Путин отметил, что льготная ипотека будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей.
FlashNord 10:40
Футбол
Игрок «Сочи» ответил на критику за празднование гола в ворота «Ростова»
Полузащитник "Ростова" Никита Колдунов прокомментировал критику в свой адрес за празднование гола в ворота "Ростова" Ранее основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков.
РИА Новости 10:07
Политика
Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной
Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
Гаджеты
Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с AMD
Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с разработкой AMD.
Дни24 10:12
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Политика
Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране не было растерянности из-за распространения коронавируса.
РБК 10:09
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 21 июня в 12:04
Авто
Пенсионер купил себе McLaren 720S Spider на каждый день
Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
Top Gear Russia 06:03
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Энергетика
В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле
«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 08:55
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Игры
Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов
Мод называется просто Firearms и добавляет в игре 10 моделей пистолетов, 7 типов амуниции трех тиров.
Srnsk 09:50