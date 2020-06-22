Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Доллар, нефть и коронавирус на 25 июня

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Нефть вернулась к $42 за баррель

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Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

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Нефть дорожает почти на 2% на снижении торговой напряженности и опасений за спрос

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Цены на нефть развернулись вверх

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Футбольный «Оренбург» на карантине: в клубе выявлен коронавирус

Вести.Ru 07:10
Экономика

Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ

Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
REGNUM 02:06
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва вчера в 02:42
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Политика

В ЕС заявили, что поправка к Конституции нарушает обязательства России

Поправка, постулирующая приоритет Конституции России над международным правом, нарушает обязательства Российской Федерации, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 25 июня на пресс-конференции в Брюсселе.
ИА Красная Весна 07:31
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
217
Общество

Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить

Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
Московский Комсомолец 07:14
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Общество

На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей

О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Ведомости 02:53
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Общество

Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции

От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 03:46
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
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Кино

Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»

На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
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Кино

Джозеф Косински может снять ребут «Смерча»

ИА InterMedia 05:45
Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
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Авто

Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии

Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
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Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
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Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождь

Заготовленные организаторами концерта на Мамаевом кургане дождевики и зонты пришлись как нельзя кстати.
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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Шоу-бизнес

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Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
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Происшествия

СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

РИА Новости 07:50
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