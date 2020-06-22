Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Экономика
Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
REGNUM 02:06
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва вчера в 02:42
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В ЕС заявили, что поправка к Конституции нарушает обязательства России
Поправка, постулирующая приоритет Конституции России над международным правом, нарушает обязательства Российской Федерации, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 25 июня на пресс-конференции в Брюсселе.
ИА Красная Весна 07:31
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Общество
Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить
Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
Московский Комсомолец 07:14
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
Общество
Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции
От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 03:46
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
Кино
Джозеф Косински может снять ребут «Смерча»
ИА InterMedia 05:45
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Культура
Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождь
Заготовленные организаторами концерта на Мамаевом кургане дождевики и зонты пришлись как нельзя кстати.
Высота 102 вчера в 14:08
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Происшествия
СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
РИА Новости 07:50