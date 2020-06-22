Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Inc-news.ru вчера в 11:10
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Армия и оружие
Российский спецназ получит уникальные парашюты
Газета.Ru вчера в 21:18
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Биатлон
Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР
Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.
RT на русском 07:58
Общество
The Last of Us 2 – самая быстропродаваемая игра Sony в Великобритании
Cyber.sports.ru 21 июня в 11:59
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Армия и оружие
Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов
Sputnik Грузия вчера в 11:44
Футбол
ФК «Ростов» рассказал, кто сможет попасть на матч с «Арсеналом»
На домашний матч «Ростов» — «Арсенал» 27 июня смогут попасть только болельщики с абонементами ФК «Ростов».
161.ru 08:35
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович
Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала на первенца
Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
Говорит Москва 06:56
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова
Актера Александра Домогарова затравили за резкое высказывание о критиках Михаила Ефремова после скандального ДТП.
Экономика сегодня 08:56
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Шоу-бизнес
Барбара Пино мечтает о свадьбе на Гавайях и платье-«ночнушке»
В финале главный герой проекта, стоматолог Антон Криворотов, остановил свой выбор на эффектной мулатке Барбаре Пино.
Городовой 03:01
Гаджеты
Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace
Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.
SpeedMe 02:50
Кино
Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена
Лос-Анджелес, США, 23 июня 2020, 12:39 — REGNUM Планы о привлечении американского актера Майкла Китона к роли Бэтмена, которую он исполнял в фильмах Тима Бертона на рубеже 1990-х годов, прорабатывает кинокомпания Warner Bros.
REGNUM 05:39