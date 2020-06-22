Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалт08:06

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.рувчера в 14:26

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:22

Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ru02:08

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русском01:03

Позитив на рынке сохраняется. Brent торгуется выше 43 долл. США/барр., WTI пробила отметку 42 долл. США/барр

Neftegaz.ru04:03

Цена нефти Brent поднялась выше $43

ТАССвчера в 14:17
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Inc-news.ru вчера в 11:10
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Экономика

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Армия и оружие

Российский спецназ получит уникальные парашюты

Газета.Ru вчера в 21:18
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Биатлон

Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР

Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.
RT на русском 07:58
Общество

The Last of Us 2 – самая быстропродаваемая игра Sony в Великобритании

Cyber.sports.ru 21 июня в 11:59
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
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Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержанных фанатов

Газета.Ru 08:35
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Высота Национального космического центра в Москве составит почти 250 м

ТАСС 05:03
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Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Единоборства

Майк Тайсон показал невероятную скорость и ударную технику

Sports.ru 04:08
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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Армия и оружие

Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

Sputnik Грузия вчера в 11:44
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Футбол

ФК «Ростов» рассказал, кто сможет попасть на матч с «Арсеналом»

На домашний матч «Ростов» — «Арсенал» 27 июня смогут попасть только болельщики с абонементами ФК «Ростов».
161.ru 08:35
Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович

Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
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Экономика

В России увеличат размер материнского капитала на первенца

Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
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В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
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Армия и оружие

Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400

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Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова

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Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
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Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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В финале главный герой проекта, стоматолог Антон Криворотов, остановил свой выбор на эффектной мулатке Барбаре Пино.
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Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.
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