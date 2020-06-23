Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
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Цена фьючерсов WTI незначительно снизилась в ходе торгов на бирже NYMEX
ИА Красная Веснавчера в 01:11
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Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет
Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 18:00
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Шоу-бизнес
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета 14:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Политика
Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Политика
Путин и Макрон в пятницу проведут переговоры по видеоконференции
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в пятницу провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Интерфакс 18:29
Политика
Китай опротестовал планы США по размещению ракет
Китай не собирается допускать размещения Американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ToDay News Ufa 12:28
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Общество
ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире
На следующей неделе количество зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек.
URA.Ru 14:30