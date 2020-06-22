Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ru23 июня в 02:08

Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалт23 июня в 08:06

Нефть дорожает почти на 2% на снижении торговой напряженности и опасений за спрос

ПРАЙМ23 июня в 05:51

Нефть вернулась к $42 за баррель

REGNUM23 июня в 15:17

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русском23 июня в 01:03

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.ру22 июня в 14:26

Цены на нефть развернулись вверх

Финмаркет22 июня в 11:33
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Политика

Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

Газета.Ru 05:30
1K
Политика

Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма

В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства.
ТАСС 05:35
8
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Общество

Роструд напомнил о второй подряд сокращенной рабочей неделе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд, это связано с тем, что на среду следующей недели выпадает основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.
Городовой 04:15
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Технологии

Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня

Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
4
Общество

Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек

По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
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Кино

В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

В Ивановской области 25 июня открывается XIV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало».
RT на русском 05:57
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Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
2
Политика

Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00
5
Общество

Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми

Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM 23 июня в 10:48
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом

Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
Взгляд.ру вчера в 14:52
8
Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Армия и оружие

Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев

Московский Комсомолец вчера в 04:46
3
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Футбол

Памятник Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище 28 июня

Матч ТВ 05:28
Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
54
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Общество

В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»

В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
1
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 23 июня в 19:39
1K
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 23 июня в 05:38
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Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
11
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
1,3K
Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Ведомости 02:53
Экономика

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей.
Вести.Ru 23 июня в 11:20
15
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