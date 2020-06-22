Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ
Почти все регионы России готовы к проведению Единого государственного экзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
RT на русском 04:47
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Происшествия
Прекращено первое уголовное дело, заведенное из-за коронавируса
Речь идет о побеге из петербургского обсерватора "Заря" Георгия Образцова, которого обязали изолироваться после возвращения из Швейцарии.
Эхо Москвы 04:33
Общество
За работу в день голосования россияне получат повышенную оплату
Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко рассказала, как будет оплачиваться труд россиян 1 июля — день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Городовой 03:53
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относятся к региону России.
CT news вчера в 23:08
Футбол
«Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»
"Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
РИА Новости 04:24
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович
Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста вчера в 05:27
Киберспорт
Число игроков Ori and the Will of the Wisps превысило два миллиона
Разработчики из Moon Studios поделились статистикой Ori and the Will of the Wisps, из которой стало известно, что число игроков метроидвании превысило два миллиона.
Игромания.ру 05:03
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Общество
Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля
Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 05:16
Наука
Древние рыбы не являлись предками осетра, несмотря на их схожесть
Авторы работы выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым возникли предки осетров, были комплексными, а именно - рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и эти изменения позволили им выжить.
Goroday.ru 04:01
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Интернет
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Компания Google введет автоматическое удаление истории местоположений. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:37
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Ведомости 02:53
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA
Американские чиновники выступили с призывом к Конгрессу рассмотреть возможность отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет The Washington Post.
KM.ru вчера в 09:24
Общество
Журналисту удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Журналисту и ведущему телеканала «Дождь» Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Readovka.ru 05:00
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 23 июня в 14:13