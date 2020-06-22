Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Общество
Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
Общество
Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия 08:27
Политика
Путин назвал пандемию вызовом колоссальной сложности
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности.
РИА Новости 10:04
Армия и оружие
Кого может победить украинская армия
Rambler News Service 05:16
Хоккей
Пьянов вернулся из «Авангарда» в «Амур»
Ранее Пьянов уже выступал за «Амур», в сезоне-2018/19, тогда он стал вторым бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 07:36
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Футбол
Клопп: «Смотрел игру «Манчестер Сити» прошлой ночью и думал: «Как кто-то может опережать их на 20 очков?»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп говоря о победе «Манчестер Сити» над «Бернли» (5:0), отметил качество игры «горожан» и выразил удивление, что команда отстает от его клуба на 20 очков.
Sport24.ru 09:19
Авто
Опубликованы изображения новых кроссоверов Toyota
В Сети появились патентные изображения нового кроссовера Toyota, который будет работать на электротяге.
SpeedMe 04:30
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Технологии
В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян
С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
Экономика
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода
Всероссийская перепись населения вместо октября этого года может пройти в апреле 2021-го, этот срок обозначен в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата, который был направлен в другие ведомства.
РБК 09:57
Финансы
Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля
Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".
ТАСС 04:28
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Энергетика
Польша планирует закупать американский газ вместо российского
Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, для этого Варшава готова приобретать американские энергоресурсы по завышенной цене.
МонаВиста вчера в 10:20
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 10:01