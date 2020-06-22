Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалт08:06

Цена на Brent приближается к $44 за баррель

REGNUM09:05

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русском01:03

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:22

Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ru02:08

Позитив на рынке сохраняется. Brent торгуется выше 43 долл. США/барр., WTI пробила отметку 42 долл. США/барр

Neftegaz.ru04:03

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.рувчера в 14:26
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
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Общество

Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия 08:27
1
Политика

Путин назвал пандемию вызовом колоссальной сложности

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности.
РИА Новости 10:04
Армия и оружие

Кого может победить украинская армия

Rambler News Service 05:16
Хоккей

Пьянов вернулся из «Авангарда» в «Амур»

Ранее Пьянов уже выступал за «Амур», в сезоне-2018/19, тогда он стал вторым бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 07:36
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

РБК вчера в 19:16
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым

Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
457
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
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Футбол

Клопп: «Смотрел игру «Манчестер Сити» прошлой ночью и думал: «Как кто-то может опережать их на 20 очков?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп говоря о победе «Манчестер Сити» над «Бернли» (5:0), отметил качество игры «горожан» и выразил удивление, что команда отстает от его клуба на 20 очков.
Sport24.ru 09:19
Авто

Опубликованы изображения новых кроссоверов Toyota

В Сети появились патентные изображения нового кроссовера Toyota, который будет работать на электротяге.
SpeedMe 04:30
1
Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Технологии

В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
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Экономика

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода

Всероссийская перепись населения вместо октября этого года может пройти в апреле 2021-го, этот срок обозначен в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата, который был направлен в другие ведомства.
РБК 09:57
Финансы

Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля

Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".
ТАСС 04:28
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Энергетика

Польша планирует закупать американский газ вместо российского

Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, для этого Варшава готова приобретать американские энергоресурсы по завышенной цене.
МонаВиста вчера в 10:20
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Политика

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 10:01
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