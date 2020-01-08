Общество

КоммерсантъКоммерсантъИранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
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Главный индекс Лондонской фондовой биржи снижается на новостях об ударе по базам США

ТАСС04:47

Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

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Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

РБКвчера в 20:45

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

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Нефть WTI взлетела в цене после иранских ударов по американским базам

РИА Новости01:40

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Известиявчера в 20:02

Цены на нефть резко взлетели после новостей из Ирака

Московский Комсомолецвчера в 20:28
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
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В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

RT на русском 05:03
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
Общество

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Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
РИА Новости 00:19
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«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

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Ранее сообщалось, что Шарапова рассчитывает получить уайлд-кард на Australian Open.
RT на русском 01:20
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
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Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
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Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

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Происшествия

Разбившийся в Иране украинский самолёт прошёл техпроверку 6 января

Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января.
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Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
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Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
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Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Во время похорон Сулеймани в давке погибли 40 человек

В результате давки, образовавшейся во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман, погибли 40 человек, сообщает AP.
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Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".
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Больше других опасаются за свои рабочие места соискатели из Уральского федерального округа.
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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез организации привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы.
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Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

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