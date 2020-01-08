Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI поднималась до 4,4%.

Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США

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