Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США

Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI поднималась до 4,4%.
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Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

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