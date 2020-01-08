Общество
Газета.RuЦена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США
Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI поднималась до 4,4%.
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Происшествия
Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Политика
В Иране похоронили генерала Сулеймани
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AMD показала порты и геймпад Xbox Series X
Политика
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Армия и оружие
Иран назвал удары по базам США мерой самообороны
Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка
Культура
В Перми пройдёт Рождественский турнир ледовых скульптур
В главном ледовом городке «Легенды древней Пармы» подведут итоги II фестиваля огненных театров «Кубок огня», а на площади у Театра-Театра начнется Рождественский турнир ледовых скульптур «Зимний вернисаж».
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Армия и оружие
Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении
Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.
Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Футбол
«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»
Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об аренде полузащитника Челси Дэнни Дринкуотера.
Политика
Путин лично поблагодарил военных в Дамаске
Футбол
Гвардиола: дело ещё не закончено, «Манчестер Юнайтед» способен на камбэк
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед».
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Происшествия
Сенатор из России отреагировал на крушение в Иране самолёта из Украины
В РФ соболезнуют украинцам из-за крушения самолета в Иране, в котором погибло 176 человек.
Наука
Создали тепловой квантовый двигатель
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Авто
Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ
Компания Hyundai подтвердила скорый выход в продажу в России обновленных версий кроссовера Creta и седана Solaris.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.