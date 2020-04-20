Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля. По данным торгов лондонской биржи ICE на на 21:28 мск цена нефти этого бренда составила минус $6.89 за баррель.

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

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