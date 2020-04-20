Энергетика
Lenta.ruЦена на нефть снизилась до доллара
Стоимость американского сорта нефти WTI опустилась до доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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