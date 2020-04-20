с чего всё началось

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 749

Общество В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области. 117

Здоровье Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте. 242

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 156

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 103

Шоу-бизнес Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось. 135

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,7K

Общество В Самарской области выявили 16 новых зараженных коронавирусом В Самарской области выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. 99

Общество Аксенов призвал россиян воздержаться от посещения Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян временно воздержаться от поездок в Крым в туристических и деловых целях из-за эпидемии коронавируса. 270

Общество Минтруд упростил регистрацию на бирже труда из-за коронавируса Россияне, потерявшие работу из-за ограничительных мер по коронавирусу, могут удаленно и быстро зарегистрироваться на бирже труда, сообщил заместитель министра труда РФ Алексей Скляр.

Армия и оружие 15 медцентров Минобороны строят под надзором военной прокуратуры Многофункциональный медицинский центр Минобороны России полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции, - заявили в военном ведомстве.

Здоровье Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова. 62