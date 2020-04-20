Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
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Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg
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Коммерсантъ02:05

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Стоимость барреля нефти WTI упала ниже 15 долларов

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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Боевики требуют выхода сил Москвы из Ливии. Террористы поставили российским военным ультиматум.
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Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
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В Москве умер начальник ППС Западного округа УВД от осложнений, вызванных коронавирусом

Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Москвы умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:45
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Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
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Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
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Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки.
Lenta.ru 01:52
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось

Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось.
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Глава Северной Осетии вышел к митингующим во Владикавказе

Глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров вышел к митингующим во Владикавказе.
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Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами

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«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции

Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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В Самарской области выявили 16 новых зараженных коронавирусом

В Самарской области выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Общество

Аксенов призвал россиян воздержаться от посещения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян временно воздержаться от поездок в Крым в туристических и деловых целях из-за эпидемии коронавируса.
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Умер писатель Александр Кабаков

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Минтруд упростил регистрацию на бирже труда из-за коронавируса

Россияне, потерявшие работу из-за ограничительных мер по коронавирусу, могут удаленно и быстро зарегистрироваться на бирже труда, сообщил заместитель министра труда РФ Алексей Скляр.
Интерфакс 05:58
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15 медцентров Минобороны строят под надзором военной прокуратуры

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции, - заявили в военном ведомстве.
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В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

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Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
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В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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