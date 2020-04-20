Энергетика
КоммерсантъЦена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
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Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.Коммерсантъ02:05
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