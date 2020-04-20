с чего всё началось

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Общество АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. 5,7K

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. 41

Общество «Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 58

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 148

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 258

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Происшествия Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19 Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.

Здоровье На Украине назвали стоимость лечения коронавируса «Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра. 1

Политика Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса. 1

Общество Автосалоны включили в перечень пострадавших отраслей экономики Российское правительство 18 апреля внесло в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, изменения, включив в него авторитейл. 280

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 720

Экономика РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.

Футбол 20 лет назад Редондо совершил невозможный финт Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».

Происшествия Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.