Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать226
с чего всё началось
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg
.
Коммерсантъ02:05

Подробнее о событии

Цена нефти WTI достигла самого низкого уровня впервые с 1999 года

Говорит Москва03:47

Цена нефтяной войны: саудитам пришлось залезть в долги

РИА Новости01:00

Цена нефти WTI опустилась до $23,7 за баррель

Газета.Ru02:13

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:16

Цена нефти WTI упала до самого низкого уровня с 1999 года

ТАСС03:36

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Интерфакс00:38

Американская нефть WТI упала до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Эхо Москвы01:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:58, Ашберн

Комментарии

Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
59
Общество

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
5,7K
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
1,7K
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
41
Общество

«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции

Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
58
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
148
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
318
Общество

В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
РБК 04:11
165
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
258
Общество

Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве

РИА Новости 05:22
5
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
445
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,6K
Происшествия

Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин

Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:53
Армия и оружие

Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

RT на русском 05:37
Происшествия

В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19

Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.
РИА Новости 05:50
Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
1
Здоровье

На Украине назвали стоимость лечения коронавируса

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
Lenta.ru 02:52
1
Политика

Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв

Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:36
1
Общество

Автосалоны включили в перечень пострадавших отраслей экономики

Российское правительство 18 апреля внесло в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, изменения, включив в него авторитейл.
SpeedMe 04:24
280
Происшествия

Пьяная россиянка выронила ребенка во время спуска из окна по простыням

Lenta.ru 04:37
12
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
720
Экономика

РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях

Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
Футбол

20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Футбол

Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:51
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
517
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
124
Как работают Яндекс.Новости?
Главное