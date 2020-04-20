Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE. Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Энергетика Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ. 19

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных. 4

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,4K

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 125

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,7K

Общество В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция. 1

Футбол «Интер» предложил Мертенсу 2-летний контракт на 12 млн евро Миланцы предложили 32-летнему бельгийцу 2-летнее соглашение с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,1K

Политика Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.

Здоровье Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.

Экономика Торговые и коммерческие центры, снижающие ставку аренды для нанимателей, получат гранты Столица направит 13,2 миллиарда рублей на гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят аренду для предпринимателей.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Энергетика Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. 1

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.