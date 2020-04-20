Коронавирус
РИА НовостиЦена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE. Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
Rusvesna.su 18 апреля в 04:19
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных.
Lenta.ru 03:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
В Калининграде коронавирус нашли у годовалого ребенка с пневмонией
Вирус у малыша нашли при госпитализации с диагнозом пневмония.
Новый Калининград.Ru 04:17
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Политика
В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы
Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:06
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек
По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:53
Футбол
«Интер» предложил Мертенсу 2-летний контракт на 12 млн евро
Миланцы предложили 32-летнему бельгийцу 2-летнее соглашение с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 21:42
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Врач Александр Мясников назвал амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Экономика
Торговые и коммерческие центры, снижающие ставку аренды для нанимателей, получат гранты
Столица направит 13,2 миллиарда рублей на гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят аренду для предпринимателей.
Вечерняя Москва 03:56
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с F-16
Российский пилот истребителя МиГ-31 снял на видео встречу в международном воздушном пространстве с истребителем F-16 НАТО.
Взгляд.ру 19 апреля в 07:58
Общество
В ВОЗ предостерегли от раннего снятия ограничений из-за коронавируса
Снятие ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, должно быть постепенным, иначе не исключен риск повторных вспышек заболевания.
РБК 04:08
Общество
В Москве умерли ещё 29 человек с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости вчера в 11:05
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Политика
Ряд стран Африки попросили Россию помочь победить коронавирус
Ряд стран Африканского континента обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:37