Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $13 за баррель впервые с марта 1999 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть WTI впервые с 1999 года упала ниже $13 за баррель

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 493

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