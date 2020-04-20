Коронавирус
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI впервые с 1999 года упала ниже $13 за баррель
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $13 за баррель впервые с марта 1999 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Политика
Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
RT на русском 07:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Политика
Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН
Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
Общество
За сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах страны.
UfacityNews.ru 04:56
Политика
В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Путешествия
Туроператоры начали бронировать путевки в Турцию на лето
Часть российских туроператоров предлагает забронировать поездки в Турцию начиная с июня.
URA.Ru вчера в 03:56
Кино
Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel
Live24 вчера в 09:22
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Почти 85% жителей России встревожены нарастающим кризисом
Москва, 22 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.
REGNUM 05:18
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В медцентре в Коммунарке умер врач, работавший с коронавирусными больными - заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №3 Максим Старинский.
Что происходит 07:45
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Здоровье
В Бергамо оценили работу российских военных медиков
Врач рассказал, что из полевого госпиталя в Бергамо были выписаны 29 человек из 70.
Деловое.ТВ 04:01
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Общество
Росавиация составила график вывоза граждан РФ до 27 апреля
Москва, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта составила предварительный график авиарейсов по вывозу российских граждан из-за рубежа до 27 апреля, сообщается на сайте Росавиации.
REGNUM 06:17
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Политика
Украина начинает испытания лекарства от коронавируса
Украина начинает испытания лекарства от коронавируса. Об этом в среду сообщил офис президента страны.
ТАСС 07:21
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19