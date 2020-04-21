Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти марки WTI вернулась к положительному значению
Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
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Энергетика
Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI
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Известия 02:20
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По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
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Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
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Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
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Цена нефти Brent опустилась ниже $24
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Коммерсантъ 02:49
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Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
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Врач рассказал о тяжелых условиях труда медиков в период пандемии
Врачам, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом больных, приходится работать в тяжелых условиях.
Известия 00:13
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Энергетика
Впервые в истории рынок захлебнулся нефтью
Небывалый в истории обвал на рынке нефти — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений.
Вести.Ru 01:33
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
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За сутки были выписаны семь человек, вылечившихся от коронавируса.
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ТАСС вчера в 16:56
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
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Российская газета вчера в 21:06
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Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро
Концерн выплатит 200 тысячам пострадавших компенсации на общую сумму 620 млн евро.
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Машины разведки и управления «Гибка-С» поступят в войска в 2021 году
Машины разведки и управления зенитного ракетного комплекса "Гибка-С" планируют передать на вооружение ВС России в 2021 году.
Российская газета 03:06
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Netflix выпустил трейлер сериала «Голливуд»
Лос-Гатос, США, 21 апреля 2020, 08:31 — REGNUM Первый трейлер нового сериала «Голливуд» о послевоенном мире американского кино опубликовала 20 апреля компания Netflix на своем официальном канале в YouTube.
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Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело вчера в 05:55
Гаджеты
23,8-дюймовый монитор Mi Display 1A от Xiaomi оценили в 99 долларов
Faktom вчера в 02:30
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В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости вчера в 16:41