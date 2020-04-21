Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена нефти марки WTI вернулась к положительному значению

Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
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Цены на нефть WTI поднялись почти до $1,5 за баррель

Газета.Ru02:52

Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

РБК00:34

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

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Цены на WTI вернулись к положительным значениям

Интерфакс00:45

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Известия00:07

Цена на нефть марки WTI растёт

RT на русском01:20

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39
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