Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.

Энергетика Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI. 2

Общество Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. 94

Здоровье Екатеринбург хотят лишить права управления здравоохранением Требуется инвентаризация всего имущества горздрава, передача прав собственности на земельные участки и имущественные комплексы.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 37

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,5K

Экономика Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. 33

Происшествия Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей. 9

Финансы Курс рубля понизился на открытии торгов Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $24 Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.

Общество Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. 9

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 431

Энергетика Впервые в истории рынок захлебнулся нефтью Небывалый в истории обвал на рынке нефти — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений.

Энергетика Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ. 1

Политика Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. 25

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато. 61

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 76

Футбол Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес.