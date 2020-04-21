Энергетика
Татар-информЦена на нефть WTI вернулась к положительным значениям
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в июне подорожала до 21,41 доллара за баррель. Данные на 8 часов утра приводит ТАСС.
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Комментарии
Футбол
В «Удинезе» прокомментировали новость об интересе к игроку «Уфы»
Спортивный директор итальянского "Удинезе" Марино Пьерпало прокомментировал новость об интересе к игроку "Уфы" Даниилу Фомину, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 16:20
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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
RT на русском 14:06
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Футбол
Кариус обратился в ФИФА, чтобы расторгнуть контракт с «Бешикташем»
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус инициировал спор с ФИФА.
Metaratings 10:59
Общество
В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы вводят в городе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 10:38
Транспорт
В Москве начинает работать автоматическая система проверки пропусков
Для поездок в общественном транспорте Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, могут передвигаться только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, записанному на карту, а также по социальным картам москвича или жителя Московской области.
Москва 24 17:01
Футбол
В Голландии объявили, что футбола не будет до 1 сентября
Чемпионат Голландии не возобновится раньше 1 сентября.
Евро-футбол.ру 14:04
Футбол
Тренер «Тамбова» — о Жиркове: «Мы с удовольствием пойдем навстречу, если он изъявит желание»
Тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что клуб готов подписать контракт с полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым.
Матч ТВ 16:24
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»
Snob.ru 10:11
Экономика
Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
RT на русском 07:56
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Общество
Миру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире "Эха Москвы" заявила, что в России пандемия коронавируса находится в стадии роста.
Газета.Ru 16:02
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания вчера в 14:44
Общество
Греф спрогнозировал пик коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал пик коронавируса в России.
Деловое.ТВ 12:55
Общество
Особое мнение: Антон Красовский
Еще остается несколько секунд, чтобы сказать, что следующее наше "Особое мнение" сегодня в 19 часов с Андреем Кураевым.
Эхо Москвы 13:41
Энергетика
Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле
Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч стал отцом во второй раз
Владимир Яглыч стал отцом во второй раз О радостном событии 36-летний актер рассказал сам, выложив в Instagram кадр из мультика "Король Лев".
Экспресс газета 13:31
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
Энергетика
Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
Происшествия
Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец 17:14
Авто
АвтоВАЗ начал снимать машины с гарантии
С 15 апреля АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей . Машину забрать в дилерском центре или заказать доставку на дом.
Авторамблер вчера в 13:05
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
ИА Красная Весна 04:57