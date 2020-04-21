Энергетика

Татар-информТатар-информЦена на нефть WTI вернулась к положительным значениям

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в июне подорожала до 21,41 доллара за баррель. Данные на 8 часов утра приводит ТАСС.
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