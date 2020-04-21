Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comК положительному значению вернулась цена нефти WTI

На Нью-Йоркской товарной бирже стоимость майских фьючерсов на WTI поднялась на 160%. Вечером 20 апреля цена на нефть WTI просела почти до -40 долларов за баррель, установив рекорд.
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Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

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Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Коммерсантъвчера в 22:59

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39
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