Энергетика
REGNUMНефть Brent поднялась выше $28, WTI зависла на $18 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 21:54 — REGNUM Две основные марки нефти торгуются разнонаправленно в ходе сессии 17 апреля на Лондонской бирже. Июньские фьючерсы Brent выросли в цене на 30 центов (1,08%), до $28,12 за баррель.
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