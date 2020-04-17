Лондон, 17 апреля 2020, 21:54 — REGNUM Две основные марки нефти торгуются разнонаправленно в ходе сессии 17 апреля на Лондонской бирже. Июньские фьючерсы Brent выросли в цене на 30 центов (1,08%), до $28,12 за баррель.

Нефть Brent поднялась выше $28, WTI зависла на $18 за баррель

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