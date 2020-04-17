Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 17 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 1,91% — до $28,35 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Комментарии
Общество
Проигравший в покер деньги Кобзона Пейсахов признан банкротом
В ходе расследования уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Пейсахова выяснилось, что он не раз занимал у Кобзона деньги на развитие бизнеса, но не возвращал.
Вести.Ru 09:25
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru вчера в 09:28
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Транспорт
Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в столице
В столице вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения были внесены в указы Мэра Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:57
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Транспорт
Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками
Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».
РБК 11:02
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Единоборства
Тактаров оскорбил Хабиба: «Ваххабит»
Бывший российский боец ММА Олег Тактаров не считает Хабиба Нурмагомедова первым чемпионом UFC из России.
Sport.ru 06:59
Здоровье
В Минздраве рассказали о китайском препарате для лечения COVID-19
Китайский препарат гидроксихлорохин, не зарегистрированный в России и разрешенный для лечения пациентов с коронавирусом, по безопасности и эффективности не отличается от российских аналогов, заявила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 10:24
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 14:17
Происшествия
В Кирово-Чепецке избили врача и водителя скорой, приехавших на вызов
Полиция ищет двух мужчин, которые пьяными избили водителя и врача скорой помощи, приехавших на вызов в Кирово-Чепецке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 10:54
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Общество
Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице.
ТАСС 09:00
Общество
Эксперт назвал «самое опасное» свойство коронавируса
По последним данным ВОЗ, заразились около 2,2 миллиона человек, более 140 тысяч умерли.
РИА Новости 09:19
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
Китайский производитель электроники Xiaomi представил в Европе свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
Актуальные Новости вчера в 05:21
Киберспорт
Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant
Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Наука
Британия начнет производство вакцины от коронавируса, не прошедшей клинические испытания
Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от коронавируса нового типа, которая еще не прошла клинические исследования.
ТАСС Наука 05:53
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58