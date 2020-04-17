Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель

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