Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Коммерсантъ 11:31
Происшествия
В Новосибирске скончался третий пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался еще один пациент от COVID-19. Таким образом регион потерял троих человек.
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«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки McLaren
"Бавария" оштрафует полузащитника Кингсли Комана за нарушение внутрикомандных правил.
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Спецборт с благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву
Благодатный огонь делегация Фонда Андрея Первозванного привезет сегодня в Москву к ночному пасхальному богослужению.
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Политика
Президент перенес срок отчета чиновников о доходах
Президент своим указом перенес сроки отчета чиновников о доходах, расходах и имуществе на срок до 1 августа включительно.
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В Липецке дорогостоящий Mercedes влетел в забор педуниверситета
Водитель иномарки не справился с управление столкнулся с Toyota и врезался в забор педагогического университета.
Kursk.com 10:40
Происшествия
В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 11:22
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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Происшествия
Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского
Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
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Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Здоровье
Минздрав одобрил применение китайского препарата против коронавируса
Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина.
Lenta.ru 11:26
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
В Татарстане с 20 апреля разрешили работать парикмахерским
В Татарстане с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
TatCenter 11:10
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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Кутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об уходе из команды полузащитника Андре Шюррле, которого «красно-белые» не стали выкупать у дортмундской «Боруссии».
Metaratings 09:43
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
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Космический телескоп «Хеопс» показал беспрецедентную точность
РИА Новости вчера в 08:27
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Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Люди, которые заразились коронавирусом и страдают хроническими заболеваниями, входят в особую группу риска.
ToDay News Ufa 09:22
Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
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Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»
Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским "Ак Барсом" о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Реальное время 11:31
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РПЦ приравняла инопланетян к демонам
Священнослужитель подчеркнул, что Русская православная церквь (РПЦ) верит в существование ангелов и демонов «не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей».
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Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
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