Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года

На торгах утром 17 апреля стоимость эталонной марки нефти Brent опустилась до 27,82 доллара за баррель, североамериканская WTI по 18,55 доллара за баррель. Это произошло впервые с 31 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Цена нефти WTI опустилась ниже $19 впервые с 2002 года

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Цена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года

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URA.Ru00:00
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Установлена температура гибели коронавируса

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Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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