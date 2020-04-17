Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель

Общество В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily. 23

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 246

Здоровье В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии. 12

Политика Посольство России в Праге отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова Посольство России в Праге отказалось использовать адрес после переименования площади в честь убитого политика Бориса Немцова.

Политика Путин упростил правила пребывания иностранцев в России Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок. 1,5K

Общество Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом. 16

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля. 29

Футбол Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,4K

Общество ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства. 2,2K

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,6K

Религия Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви. 180

Политика Мадуро согласился бы принять помощь не только от Ивана Дуке Отвечая на вопрос, принял ли бы Каракас помощь, если бы её предложила Богота, и в частности президент Колумбии Иван Дуке, глава Боливарианской Республики заявил, что принял бы.

Общество Умер писатель Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников. 3