По состоянию на 18:05 мск цена июньских фьючерсов на WTI составила $17,78 (+29,03%). Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent составляет $22,70 (+11,44%).

Цена на нефть WTI выросла на 29%

Спорт Мужская сборная России по гандболу пропустит ЧМ-2021 В число 14 «счастливчиков» наша команда не вошла, т.к. заняла только 22-ое место. Напомним, чемпионат мира состоится в 2021 году в Египте.

Общество Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19 В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19. 32

Наука Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается. 2

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 865

Армия и оружие В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия. 26

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 96

Экономика Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal. 65

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 35

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 936

Политика Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией» Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией. 26

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 250

Общество В Совфеде допустили продление самоизоляции на май Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости". 71

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 140

Здоровье Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 14

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,7K

Общество Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов. 129