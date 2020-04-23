Энергетика
RT на русскомЦена на нефть WTI выросла на 29%
По состоянию на 18:05 мск цена июньских фьючерсов на WTI составила $17,78 (+29,03%). Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent составляет $22,70 (+11,44%).
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Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит ЧМ-2021
В число 14 «счастливчиков» наша команда не вошла, т.к. заняла только 22-ое место. Напомним, чемпионат мира состоится в 2021 году в Египте.
ГЛАС.RU 10:00
Общество
Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19
В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
Наука
Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса
Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
В Курганской области ограничили въезд для жителей других регионов
На территорию Курганской области запретили въезд для жителей других регионов.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:52
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Экономика
Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.
ПРАЙМ 05:39
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 00:45
Авто
В России прекратили продавать самый дешевый автомобиль в мире
С российского рынка "ушел" квадрицикл Qute, который в СМИ традиционно называют "самым дешевым автомобилем в мире".
Новые автомобили 09:59
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
В Совфеде допустили продление самоизоляции на май
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:02
Футбол
Два экс-игрока «Бетиса» получили тюремные сроки за договорные матчи
Экс-директор «Осасуны» Анхель Вискай получил 8 лет и 8 месяцев тюремного заключения.
Матч ТВ 09:00
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:19
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Хоккей
Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»
Горобзор.ру вчера в 10:15
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 22 апреля в 04:42