Общество

REGNUMREGNUMЦена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

Цена на нефть марки WTI стала выше $65 за баррель после сообщений о нанесении Ираком ракетных ударов по военным базам США. По данным лондонской биржи The ICE, цена февральских фьючерсов достигла $65,46 за баррель. Также уточняется, что данный рост составил около 4,40%.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

РБКвчера в 20:45

Нефть WTI взлетела в цене после иранских ударов по американским базам

РИА Новости01:40

Иранские СМИ заявили о 80 погибших после атаки на базы США

Газета.Ru01:53

Цена на нефть продолжает расти на фоне конфликта США с Ираном

Красная весна01:43

Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

REGNUM02:40

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Известиявчера в 20:02

Стоимость нефти WTI растет после сообщений об атаке на объекты США в Ираке

ТАССвчера в 19:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Общество

В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Lenta.ru вчера в 16:34
Происшествия

Украинский Boeing 737 разбился в Иране, более 170 человек погибли

Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в Киев, передает иранское агентство Tasnim.
Коммерсантъ вчера в 22:39
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 вчера в 19:53
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Гаджеты

CES 2020: MediaTek раскрыла характеристики чипа Dimensity 800 5G

Формальная презентация названного чипа, напомним, состоялась в декабре. Но тогда характеристики изделия раскрыты не были.
3DNews 01:04
Армия и оружие

Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину

Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Взгляд.ру 03:31
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

Среди обломков украинского самолета найдена записка студента-иранца

Рукописная записка найдена среди личных вещей пассажиров разбившегося в Тегеране украинского лайнера, 8 января передает Telegram-канал «Украина 24/7».
Красная весна 03:25
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
REGNUM вчера в 23:38
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Армия и оружие

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК 05 января в 23:41
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Космос

В США завершены основные работы по созданию телескопа James Webb

News.ru вчера в 06:44
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости 06 января в 02:09
Гаджеты

Новая функция OnePlus предотвратит перезарядку телефона ночью

OnePlus анонсировала новую функцию под названием «Оптимизированная зарядка», которая призвана продлить срок службы аккумулятора телефона, изменив методику его зарядки.
3DNews 01:25
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский самолет

Агентство Телеграф 01:53
Спорт

Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон

Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Спорт-Экспресс 02:55
Происшествия

Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео

Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Avia.pro вчера в 20:18
Армия и оружие

Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США

Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Lenta.ru 03:18
Происшествия

Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.
Avia.pro 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное