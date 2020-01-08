Цена на нефть марки WTI стала выше $65 за баррель после сообщений о нанесении Ираком ракетных ударов по военным базам США. По данным лондонской биржи The ICE, цена февральских фьючерсов достигла $65,46 за баррель. Также уточняется, что данный рост составил около 4,40%.

Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

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