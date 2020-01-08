Общество
REGNUMЦена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США
Цена на нефть марки WTI стала выше $65 за баррель после сообщений о нанесении Ираком ракетных ударов по военным базам США. По данным лондонской биржи The ICE, цена февральских фьючерсов достигла $65,46 за баррель. Также уточняется, что данный рост составил около 4,40%.
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Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране, более 170 человек погибли
Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в Киев, передает иранское агентство Tasnim.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Гаджеты
CES 2020: MediaTek раскрыла характеристики чипа Dimensity 800 5G
Формальная презентация названного чипа, напомним, состоялась в декабре. Но тогда характеристики изделия раскрыты не были.
Армия и оружие
Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину
Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
Среди обломков украинского самолета найдена записка студента-иранца
Рукописная записка найдена среди личных вещей пассажиров разбившегося в Тегеране украинского лайнера, 8 января передает Telegram-канал «Украина 24/7».
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Армия и оружие
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Армия и оружие
Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Космос
В США завершены основные работы по созданию телескопа James Webb
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Гаджеты
Новая функция OnePlus предотвратит перезарядку телефона ночью
OnePlus анонсировала новую функцию под названием «Оптимизированная зарядка», которая призвана продлить срок службы аккумулятора телефона, изменив методику его зарядки.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский самолет
Спорт
Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон
Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Происшествия
Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео
Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Армия и оружие
Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США
Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности
Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.