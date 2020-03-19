Энергетика
Эхо МосквыЦена на нефть частично отыграла падение
Аса Рак добавила, что многие аналитики ждут колебаний нефти в районе $26-27 за баррель.
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Комментарии
Общество
В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
Общество
Депутаты Госдумы остались без столовой из-за профилактических мер
Столовая Государственной думы временно закроется с 19 марта в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Здоровье
Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом
Карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона после того, как врач была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Не менее «странно» поздравил рэпер своего сына с «днюхой», когда мальчику исполнился один месяц.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет
Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце
Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Финансы
Рубль перешел к снижению после роста на решении ЦБ по ключевой ставке
Как отметил регулятор в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ, в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Кино
DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»
Общество
Мишустин рассказал о разработке шести препаратов от коронавируса в РФ
Премьер-правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали сразу шесть препаратов от коронавируса.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
В Москве за сутки выявлено 33 новых случая коронавируса
В целом по России за сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Политика
Польское СМИ назвало препятствие для признания Крыма российским
В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Общество
В Казани совершил полет второй прототип бомбардировщика Ту-22М3М
В Казани впервые поднялся в воздух второй прототип ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с футболистом ЦСКА
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Авто
Семиместный Chevrolet Blazer добрался до дилеров
Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Политика
Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили
Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
Здоровье
Ученые установили новые симптомы коронавируса
В первом случае специалисты наблюдали за 204 пациентами в трех больницах китайского Уханя – эпицентра распространения коронавируса нового типа.