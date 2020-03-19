Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена на нефть частично отыграла падение

Аса Рак добавила, что многие аналитики ждут колебаний нефти в районе $26-27 за баррель.
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Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвывчера в 17:04

Рубль уверенно растет на фоне дорожающей нефти, отыгрывая обвал среды

ПРАЙМвчера в 14:55

Цена на нефть сделала пируэт — выросла на 15% после обвала

Красная веснавчера в 16:50
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Общество

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
ТАСС вчера в 04:38
Общество

Депутаты Госдумы остались без столовой из-за профилактических мер

Столовая Государственной думы временно закроется с 19 марта в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Вечерняя Москва 18 марта в 15:31
Здоровье

Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом

Карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона после того, как врач была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Кавказский узел 09:24
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Шоу-бизнес

«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием

Не менее «странно» поздравил рэпер своего сына с «днюхой», когда мальчику исполнился один месяц.
Блокнот.ру 09:21
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет

Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Passion.ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Bimru.ru 04:14
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:12
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Финансы

Рубль перешел к снижению после роста на решении ЦБ по ключевой ставке

Как отметил регулятор в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ, в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
ТАСС 07:16
Кино

DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

NewInform 05:02
Общество

Мишустин рассказал о разработке шести препаратов от коронавируса в РФ

Премьер-правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали сразу шесть препаратов от коронавируса.
Профиль 08:50
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Общество

В Москве за сутки выявлено 33 новых случая коронавируса

В целом по России за сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Росбалт 10:07
Политика

Польское СМИ назвало препятствие для признания Крыма российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Общество

В Казани совершил полет второй прототип бомбардировщика Ту-22М3М

В Казани впервые поднялся в воздух второй прототип ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Российская газета 10:20
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
Фигурное катание

Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с футболистом ЦСКА

ProstoProSport 08:53
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:02
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Авто

Семиместный Chevrolet Blazer добрался до дилеров

Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:42
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Политика

Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
Lenta.ru 10:22
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 10:27
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
ФАН 05:10
Здоровье

Ученые установили новые симптомы коронавируса

В первом случае специалисты наблюдали за 204 пациентами в трех больницах китайского Уханя – эпицентра распространения коронавируса нового типа.
Вечерний Мурманск 08:47
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