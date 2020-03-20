Энергетика
Эхо МосквыЦена на нефть частично отыграла падение
Аса Рак добавила, что многие аналитики ждут колебаний нефти в районе $26-27 за баррель.
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Общество
Вводятся новые правила оформления карантинных больничных
С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Политика
Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Наука
Механизм появления коронавируса раскрыт
Как сообщает ToDay News Ufa, анализ общедоступных данных о последовательности генома из SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или создан другим искусственным образом.
Политика
Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям
Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением».
Политика
Двоюродный племянник Путина создаст партию
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Происшествия
В Индии казнены участники группового изнасилования студентки
В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей
Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
Здоровье
Врачи: вакцинация от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом
"Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека", - говорит Александр Карабиненко.
Экономика
В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля
Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Политика
В Кремле прокомментировали дефицит защитных масок в России
В России действительно есть проблемы с недостатком средств индивидуальной защиты после вспышки коронавирусной инфекции, но предприятия работают в круглосуточном режиме, производство наращивается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля
Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Политика
На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом
Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
Общество
Россия оказалась в середине списка самых счастливых стран
России ООН отвела только 73-ю строчку в рейтинге.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом
В Оренбуржье специалистами выявлен первый заболевший коронавирусом. Об этом сообщает интернат-издание Evo-rus.com.
Здоровье
Названы пищеварительные симптомы коронавируса
Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал милое видео с подросшими детьми
Напомним, о существовании сына Сергея Лазарева публика узнала в 2016 году, когда мальчику было два года.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер с Терешковой
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер с Терешковой. Болельщики растянули его на игре против «Рубина».
Общество
В работе YouTube произошел сбой
Глобальный технический сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, следует из данных на сайте Downdetector.ru.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Политика
Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко объяснил, с чем связана высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в Италии.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и других СМИ, а также соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе - ведомство.
Здоровье
На Ставрополье врач с подозрением на коронавирус попала в реанимацию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в «Instagram», что вернувшаяся из-за границы в Ставрополь пациентка с положительным тестом на коронавирус оказалась врачом и в настоящий момент находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
Армия и оружие
Космические силы США получили первое оружие для глушения спутников
Космические силы США взяли на вооружение наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2.