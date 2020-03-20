Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена на нефть частично отыграла падение

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Аса Рак добавила, что многие аналитики ждут колебаний нефти в районе $26-27 за баррель.
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Самый резкий рост в истории: что подтолкнуло цены на нефть вверх

НТВ03:50

Нефть пошла вверх

Lenta.ru02:02

Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвывчера в 17:04
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Общество

Вводятся новые правила оформления карантинных больничных

С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Главная книга 18 марта в 12:01
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Как сообщает ToDay News Ufa, анализ общедоступных данных о последовательности генома из SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или создан другим искусственным образом.
ToDay News Ufa 18 марта в 10:44
Политика

Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям

Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением».
РБК 06:17
Политика

Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости 06:17
Здоровье

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Интерфакс 06:29
Происшествия

В Индии казнены участники группового изнасилования студентки

В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году.
Газета.Ru 01:21
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
РБК вчера в 05:43
Здоровье

Врачи: вакцинация от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом

"Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека", - говорит Александр Карабиненко.
Российская газета 03:16
Экономика

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Политика

В Кремле прокомментировали дефицит защитных масок в России

В России действительно есть проблемы с недостатком средств индивидуальной защиты после вспышки коронавирусной инфекции, но предприятия работают в круглосуточном режиме, производство наращивается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:55
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Политика

На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом

Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
РИА Новости 06:35
Общество

Россия оказалась в середине списка самых счастливых стран

России ООН отвела только 73-ю строчку в рейтинге.
Росбалт 05:32
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Здоровье

В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом

В Оренбуржье специалистами выявлен первый заболевший коронавирусом. Об этом сообщает интернат-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:37
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы коронавируса

Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения.
Известия вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал милое видео с подросшими детьми

Напомним, о существовании сына Сергея Лазарева публика узнала в 2016 году, когда мальчику было два года.
Uznayvse.ru 18 марта в 09:09
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер с Терешковой

Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер с Терешковой. Болельщики растянули его на игре против «Рубина».
Первый Тульский 18 марта в 10:10
Общество

В работе YouTube произошел сбой

Глобальный технический сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, следует из данных на сайте Downdetector.ru.
РИАМО 05:56
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru вчера в 18:19
Политика

Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Вечерняя Москва 06:25
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко объяснил, с чем связана высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в Италии.
Аргументы недели 04:59
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и других СМИ, а также соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе - ведомство.
ТАСС 05:46
Здоровье

На Ставрополье врач с подозрением на коронавирус попала в реанимацию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в «Instagram», что вернувшаяся из-за границы в Ставрополь пациентка с положительным тестом на коронавирус оказалась врачом и в настоящий момент находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 13:20
Армия и оружие

Космические силы США получили первое оружие для глушения спутников

Космические силы США взяли на вооружение наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2.
Комсомольская правда 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
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