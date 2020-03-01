Энергетика
Эхо МосквыЦена на нефть частично отыграла падение
Аса Рак добавила, что многие аналитики ждут колебаний нефти в районе $26-27 за баррель.
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