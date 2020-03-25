Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUМировые цены на нефть продолжили рост

В начале торговой сессии нефтепродукты сорта «Brent» подорожали на 3,1%, превысив отметку в 28 долларов. Нефтяная смесь «WTI» выросла в цене на 3,7%, достигнув 24 долларов за баррель. Цены на нефть растут после заявлений представителей США о введении новых мер поддержки мировой экономики.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent
 в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 5:30 она росла до $28,21 (3,6%), по данным на 8:43, стоимость опустилась до $27,87.
Коммерсантъвчера в 22:34

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Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%

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Цена нефти Brent выросла более чем на 3%, WTI — на 5,8%

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Известиявчера в 22:18

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

ТАССвчера в 21:41

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РБКвчера в 23:18
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Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
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Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
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У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
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Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

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РИА Новости вчера в 10:21
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В Подмосковье свозят бронетехнику для репетиции парада девятого мая

В ведомстве отметили, что всего в параде будут задействованы более двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из них будут показаны на Красной площади впервые.
Эхо Москвы вчера в 11:11
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
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Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости вчера в 16:29
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета вчера в 05:50
Космос

Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи

Взбирался на гору марсоход в три этапа.
РЕН ТВ 23 марта в 06:41
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
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На Ставрополье выявлен еще один случай заражения коронавирусом

В Ставропольском крае подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российская газета 02:32
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
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Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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В ОАЭ «зависли» тысячи туристов из РФ – Ассоциация туроператоров РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была озвучена информация о том, что убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей.
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Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx

Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
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Украинская полиция заблокировала шесть сёл из-за коронавируса

В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, полицейские заблокировали шесть населенных пунктов с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.
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Польша обвинила Россию в дезинформации

Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
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Mitsubishi объявила цены обновленного Mitsubishi ASX для России

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
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Актер Александр Збруев обратился к медикам с симптомами коронавируса

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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год из-за коронавируса

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Трамп поставил на кон судьбу Америки

Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер.
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