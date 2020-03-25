с чего всё началось

В начале торговой сессии нефтепродукты сорта «Brent» подорожали на 3,1%, превысив отметку в 28 долларов. Нефтяная смесь «WTI» выросла в цене на 3,7%, достигнув 24 долларов за баррель. Цены на нефть растут после заявлений представителей США о введении новых мер поддержки мировой экономики.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Финансы Курс доллара упал ниже 77 рублей Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Армия и оружие В Подмосковье свозят бронетехнику для репетиции парада девятого мая В ведомстве отметили, что всего в параде будут задействованы более двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из них будут показаны на Красной площади впервые.

Общество Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163 В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.

Политика Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Хоккей КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Общество На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.

Происшествия Украинская полиция заблокировала шесть сёл из-за коронавируса В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, полицейские заблокировали шесть населенных пунктов с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Политика Польша обвинила Россию в дезинформации Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.