Коронавирус
ГЛАС.RUМировые цены на нефть продолжили рост
В начале торговой сессии нефтепродукты сорта «Brent» подорожали на 3,1%, превысив отметку в 28 долларов. Нефтяная смесь «WTI» выросла в цене на 3,7%, достигнув 24 долларов за баррель. Цены на нефть растут после заявлений представителей США о введении новых мер поддержки мировой экономики.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 5:30 она росла до $28,21 (3,6%), по данным на 8:43, стоимость опустилась до $27,87.Коммерсантъвчера в 22:34
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
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Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
Общество
Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Армия и оружие
В Подмосковье свозят бронетехнику для репетиции парада девятого мая
В ведомстве отметили, что всего в параде будут задействованы более двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из них будут показаны на Красной площади впервые.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Здоровье
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Космос
Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи
Взбирался на гору марсоход в три этапа.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Здоровье
На Ставрополье выявлен еще один случай заражения коронавирусом
В Ставропольском крае подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel
Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В ОАЭ «зависли» тысячи туристов из РФ – Ассоциация туроператоров РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была озвучена информация о том, что убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей.
Игры
Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx
Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
Происшествия
Украинская полиция заблокировала шесть сёл из-за коронавируса
В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, полицейские заблокировали шесть населенных пунктов с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.
Политика
Польша обвинила Россию в дезинформации
Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Авто
Mitsubishi объявила цены обновленного Mitsubishi ASX для России
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Актер Александр Збруев обратился к медикам с симптомами коронавируса
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Политика
Трамп поставил на кон судьбу Америки
Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер.