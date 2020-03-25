Коронавирус
SakhaNewsЦена нефти Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 13:54 мск снижается на 4,5 процента - до 25,9 долларов за баррель, передает ТАСС. Апрельские фьючерсы на WTI падают на 2,4 процента и находятся на отметке в 23,4 доллара за баррель.
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