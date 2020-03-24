Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:23 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 5,01% и поднималась до $28,41 за баррель.
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Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор

Интерфакс15:10

Кризис: последние новости 24 марта. Банки повышают ипотечные ставки, правительству предложили объявить «кредитные каникулы», в России вырастет безработица

URA.Ru11:25

Европейские фондовые биржи растут на 3-5%. Накануне, как отмечает «Коммерсантъ», они наоборот, закрылись снижением

Эхо Москвы05:31

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

RT на русском05:33

Рост котировок Brent и WTI ускорился

Росбалт06:21

Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5

ТАСС05:48

Цена нефти растет на фоне ослабления доллара

Экономика сегодня03:20
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Политика

МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 15:44
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Общество

Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
RT на русском 15:15
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Политика

Владимир Путин посетит Петербург с рабочим визитом

Во второй день рабочей поездки Путин приедет на завод «Северная звезда», где пообщается с представителями общественности Петербурга и Ленобласти.
Форпост Северо-Запад 14:31
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Здоровье

Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия

Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Евразия Daily вчера в 10:44
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Футбол

В комитете по этике РФС прокомментировали коллаж Дзюбы «Обезьянки»

Ранее Дзюба опубликовал на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и темнокожих игроков сине-бело-голубых с героями советского мультфильма «Обезьянки».
78.ru 06:23
Армия и оружие

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом.
Известия 15:20
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Rusvesna.su 13:00
Общество

Минобороны строит новый корпус госпиталя в Пушкине

Neva.Today 12:46
Футбол

Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Metaratings 09:55
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag 10:39
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Общество

Темп заражения коронавирусом в Нью-Йорке возрос до 28%

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что темпы заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигли 28%.
Московский Комсомолец 14:32
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Общество

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК 16:21
Наука

Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы

Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.
Faktom 04:34
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Газета.Ru 09:57
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News 06:54
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