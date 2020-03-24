Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:23 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 5,01% и поднималась до $28,41 за баррель.

Политика МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Общество В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Политика Владимир Путин посетит Петербург с рабочим визитом Во второй день рабочей поездки Путин приедет на завод «Северная звезда», где пообщается с представителями общественности Петербурга и Ленобласти.

Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.

Энергетика Названо преимущество России в нефтяном противостоянии Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».

Здоровье Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.

Наука Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.