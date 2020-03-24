Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Здоровье Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.

Спорт Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».

Происшествия Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписано 70 человек, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко.

Единоборства Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Энергетика Белоруссия получила скидку на российскую нефть Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.

Финансы Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.

Энергетика Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.

Авто Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот» Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.

Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Приморье выявлено два случая заболевания коронавирусом В Приморье подтверждены два случая заболевания коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.