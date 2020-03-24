Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
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Европейские фондовые биржи растут на 3-5%. Накануне, как отмечает «Коммерсантъ», они наоборот, закрылись снижением

Эхо Москвы05:31

Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,4

ТАСС05:26

Кризис: последние новости 24 марта. Российские банки потеряют миллиарды, ВВП страны снизится, мировую экономику ждет рецессия

URA.Ru00:00

Нефть подорожала на 3% к утру 24 марта, рубль также укрепился

Мойка7802:22

СМИ: Мировые цены на нефть начали рост

ИА Новороссия01:58

Стоимость нефти Brent поднялась выше $28 за баррель

Росбалт03:07

Цена нефти марки Brent выросла почти до $28

Красная весна00:47
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Комментарии

Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС вчера в 02:41
Общество

МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
RT на русском 04:57
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Экономика

Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса

Военное дело 03:42
Спорт

Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
МИР 24 вчера в 18:48
Гаджеты

Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн устройств

Дни24 03:06
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова.
Би-порт вчера в 14:28
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписано 70 человек, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Финансы

Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов

Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
Финмаркет 03:05
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Финансы

ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей

Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
RT на русском 04:33
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Общество

Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность

Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Коммерсантъ 05:24
Общество

Пособия на детей от 3 до 7 лет семьи начнут получать с 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Наш Красноярский край 21 марта в 06:45
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.
RT на русском 02:22
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
Известия 05:19
Авто

Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот»

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Автоновости дня 03:46
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о рождении ребенка

РИА Новости вчера в 17:46
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Игры

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети

Live24 01:19
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

В Приморье выявлено два случая заболевания коронавирусом

В Приморье подтверждены два случая заболевания коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 19:38
Хоккей

«В мае придется играть уже без легионеров». Главный тренер «Динамо» рассказал, как клубы КХЛ потеряют игроков из-за коронавируса

25 марта московские динамовцы выйдут из короткого отпуска и в полном составе продолжат тренировки на базе в Новогорске Для шести клубов КХЛ сезон продолжается.
Матч ТВ 02:20
Общество

Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Российская газета 02:13
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
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