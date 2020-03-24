Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
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Комментарии
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Общество
МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Экономика
Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова
Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова.
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписано 70 человек, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Финансы
Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов
Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Финансы
ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Общество
Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность
Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Общество
Пособия на детей от 3 до 7 лет семьи начнут получать с 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
Авто
Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот»
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о рождении ребенка
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Приморье выявлено два случая заболевания коронавирусом
В Приморье подтверждены два случая заболевания коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Хоккей
«В мае придется играть уже без легионеров». Главный тренер «Динамо» рассказал, как клубы КХЛ потеряют игроков из-за коронавируса
25 марта московские динамовцы выйдут из короткого отпуска и в полном составе продолжат тренировки на базе в Новогорске Для шести клубов КХЛ сезон продолжается.
Общество
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).