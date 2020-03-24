с чего всё началось

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае превысила $30 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов лондонской биржы. Экономист: США спасут российский рубль По данным агентства, стоимость Brent поднялась выше данной отметки впервые с 20 марта текущего года.

Транспорт РЖД заморозили стоимость билетов в купе и СВ из-за коронавируса «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» Российских железных дорог (РЖД) по перевозкам граждан в дальнем следовании) заморозила стоимость билетов в вагоны класса купе, СВ, люкс, а также на сидячие места в скоростных поездах.

Общество «Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Общество Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.

Технологии В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).

Шоу-бизнес Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.

Футбол Экс-президент «Витесса» умер от коронавируса Сообщается, что бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался в среду утром в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией.76-летний мужчина был госпитализирован в субботу, 21 марта.

Общество Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Здоровье Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.