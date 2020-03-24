Энергетика
Национальная служба новостейЦена нефти Brent превысила $30 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае превысила $30 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов лондонской биржы. Экономист: США спасут российский рубль По данным агентства, стоимость Brent поднялась выше данной отметки впервые с 20 марта текущего года.
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с чего всё началось
Цены на нефть выросли почти на три процента после того, как США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Lenta.ru24 марта в 01:57
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Комментарии
Транспорт
РЖД заморозили стоимость билетов в купе и СВ из-за коронавируса
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» Российских железных дорог (РЖД) по перевозкам граждан в дальнем следовании) заморозила стоимость билетов в вагоны класса купе, СВ, люкс, а также на сидячие места в скоростных поездах.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные
Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Происшествия
В Петербурге сын убил родителей, чтобы «избавить их от страданий»
Армия и оружие
Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 840
Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов
В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Транспорт
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Футбол
Экс-президент «Витесса» умер от коронавируса
Сообщается, что бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался в среду утром в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией.76-летний мужчина был госпитализирован в субботу, 21 марта.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Политика
В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Здоровье
Выявлен период, когда носители коронавируса наиболее заразны
Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Здоровье
Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому
От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Происшествия
Возбуждены два уголовных дела из-за незаконной свалки в Колтушах
ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает, что следственными органами были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
Общество
В МВД предупредили о фейках на фоне коронавируса
Например, есть факты распространения информации о том, что злоумышленники, якобы, проникают в жилище граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.