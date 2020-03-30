Коронавирус
ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI потерял в стоимости более 6% и торгуется по цене немногим более $20 за баррель.
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Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
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В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Футбол
Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными
Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Общество
Сенатор рассказала, как будут следить за режимом самоизоляции в Москве
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как будут следить за соблюдением режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса
Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
Происшествия
В Якутии подозреваемый в убийстве детей ранил полицейского
Мужчина подозревается в убийстве четырех человек, из которых двое — малолетние дети. При задержании он ударил ножом одного из оперативников.
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Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Общество
Главврач НИИ Склифосовского объяснил важность самоизоляции
Главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков объяснил важность самоизоляции, отметив, что люди до конца не понимают, с чем они могут столкнуться.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Культура
Алексей Глызин рассказал об участии в шоу «Маска» на НТВ
Певец выступал в проекте в костюме Слона. В воскресенье, 29 марта, на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу "Маска".
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Здоровье
На Украине за ночь выросло число заболевших и умерших от коронавируса
Число заболевших COVID-19 на Украине за ночь выросло до 480 человек, убил коронавирус уже 11 человек.
Общество
В Пскове умер зараженный коронавирусом
В инфекционном отделении больницы в Пскове умер мужчина, заразившийся коронавирусом.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Игры
Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games
Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.